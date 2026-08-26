Уроки без смартфонов. Что изменилось в поведении российских школьников за два года?

Смартфоны на уроках российским школьникам ограничили еще два года назад, однако школы по-разному контролировали соблюдение запрета. С 1 сентября это требование дополнительно закрепит приказ Минпросвещения. Как дети учатся без гаджетов, стало ли им проще сосредоточиться и повлияли ли ограничения на успеваемость — в материале 360.ru.

Урок важнее экрана

Даже строгие правила не гарантируют, что все школьники действительно останутся без смартфонов. Учитель физики Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга, победитель конкурса «Учитель года России — 2024» Леонид Дедюха рассказал 360.ru, что в каждом классе его школы установили специальные боксы-органайзеры для телефонов. Но некоторые ученики находят способы обойти ограничения. «Обязательно найдутся ребята, которые не захотят сдавать свой телефон. Или сдают телефон, который попросили у соседа, кого-то из параллели или друзей, понимая, что будет серьезная работа», — объяснил педагог. С похожими уловками сталкивалась и учитель начальных классов Алина Клейменова. В беседе с 360.ru она пояснила, что школьники часто приносят с собой несколько устройств.

«Сдаешь старый телефон в коробку, а второй — в кармане. Умные часы тоже под запретом, если есть сим-карта, но без нее — серая зона. Бывают беспроводные наушники, спрятанные под волосами. Бороться с этим бесконечно нельзя, поэтому важнее сделать урок интереснее экрана», — отметила она.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Необходимость собирать смартфоны зависит от конкретного класса. Дедюха рассказал, что с некоторыми учениками достаточно договориться. «Они лежат у них в сумках, ребята их не достают, не пользуются ими на уроках — и все прекрасно. Я точно понимаю и вижу, что телефонами они не пользуются», — заявил учитель. По наблюдениям Дедюхи, многое зависит от возраста и мотивации школьников. Ученики седьмых-восьмых классов не всегда осознают ценность знаний и могут чаще прибегать к списыванию. В старших классах ситуация меняется. «Есть классы, когда у ребят лежит мобильный телефон, но он нисколько не мешает процессу, потому что они мотивированы на учебу и понимают, что им это нужно. Списыванием они только отдаляют тот результат, который хотят получить», — подчеркнул педагог. При этом даже боксы для телефонов не гарантируют объективного результата: у школьника может остаться другое устройство. Поэтому Дедюха считает, что проверочные и домашние работы нужно составлять так, чтобы телефон не помог получить максимальную оценку, а учитель мог понять, что ребенок справился самостоятельно.

Как отсутствие смартфонов сказалось на учебе школьников?

Ограничение смартфонов усложнило школьникам списывание на уроках, они стали меньше отвлекаться, а поддерживать дисциплину в классе стало проще, заявила Клейменова. «На первых порах дети скучают по экрану, особенно подростки. Но через пару недель внимание реально вырастает — глаза перестают бегать вниз, к парте, где лежит телефон», — рассказала учитель. При этом прямой связи между отказом от смартфона и хорошими оценками Клейменова не заметила. По ее словам, успеваемость растет далеко не у каждого ребенка.

«Если ребенок не понимает предмет, запрет на гаджет его не спасет», — подчеркнула она.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

С этим мнением согласился Дедюха. По его наблюдениям, для учеников, которые и раньше не отвлекались на смартфоны, после введения ограничений практически ничего не изменилось. Многое зависит от вовлеченности ребенка в учебный процесс. «Если они раньше не сидели в мобильном телефоне, то и не будут сидеть. А если раньше сидели, потому что действительно не работали на уроке и не были включены в деятельность, — вы заберете у них мобильные телефоны, — хорошо, они будут в тетради рисовать. Но мы же не будем запрещать им рисовать в тетради, правильно?» — объяснил педагог. Отдельной проблемой остаются нейросети. Клейменова рассказала, что некоторые школьники используют ChatGPT для домашних заданий, поэтому она стала чаще просить их устно защищать свои работы. Дедюха применяет похожий подход на физике: ученикам необходимо показать ход решения и оформить задачу по установленным требованиям. Это позволяет проверить, действительно ли ребенок разобрался в материале.

Когда смартфон помогает учиться

При этом сами учителя не считают смартфон исключительно помехой. Дедюха, например, использовал гаджеты при изучении вычислений и округлений: выводил на доску QR-коды разных онлайн-калькуляторов, а ученики сравнивали их возможности.

По словам педагога, телефон может стать помощником, если дети понимают цель занятия и не отвлекаются на посторонний контент.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Клейменова согласилась, что полностью бесполезным смартфон на уроке назвать нельзя. С его помощью школьники могут сфотографировать сложную схему с доски, быстро найти информацию во время работы над проектом или принять участие в интерактивном опросе. «Проблема не в устройстве, а в том, кто управляет процессом: учитель или TikTok. Когда я прошу достать телефон — он работает на урок. Когда решает ребенок — обычно против», — заключила педагог.

Как приучить школьника к учебе без смартфона

Отказ от смартфона на время урока сначала может вызвать у некоторых школьников дискомфорт. Об этом в комментарии 360.ru заявила практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова. Она пояснила, что постоянное обращение к гаджетам у многих детей уже давно стало привычкой и они автоматически достают смартфоны. «Первое время, возможно, будет некомфортно, пока формируется другая, новая привычка. Но мне кажется, это положительное решение. Тогда фокус внимания будет на одном, расфокусировки станет меньше», — заявила Резенова. С ней согласилась детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова. По ее словам, желание проверить смартфон у ребенка может возникать автоматически при любой паузе, скуке или после получения сообщения. Особенно тяжело отказаться от гаджета подросткам, для которых он стал одним из основных способов общения с друзьями. «Каждое переключение съедает кусочек внимания. Ребенок вроде слушал учителя, потом посмотрел сообщение, вернулся обратно, но уже потерял нить мысли. И таких переключений за урок может быть десятки», — объяснила Дугенцова.

Отвлекать ребенка может даже смартфон, которым он не пользуется. Если гаджет лежит рядом, ребенок все равно может ждать нового сообщения или уведомления и отвлекаться от урока.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com