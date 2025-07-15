Учитель Ямбург отметил преимущество профильных классов в образовании

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург сообщил NEWS.ru , что профильные классы, включая математические, филологические и инженерные, способствуют повышению качества образования в России.

Он подчеркнул, что дифференциация обучения помогает школьникам глубже изучать избранные предметы и добиваться высоких результатов на международных соревнованиях.

«Сильная сторона российского образования — за что мы добиваемся успеха — это дифференциация, потому что реальной практикой стали лицейские и гимназические классы», — сказал Ямбург.

Он отметил победу российской команды на международной олимпиаде по химии и их выдающиеся достижения в области искусственного интеллекта и нейросетей. Ямбург также подчеркнул, что дифференцированный подход применяется при сдаче ЕГЭ, позволяя ученикам сосредоточиться на необходимых для поступления предметах.