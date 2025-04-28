Ученики гимназии имени Примакова высадили «Аллею памяти»

Мероприятие носило не только экологический, но и воспитательный характер.

«Когда они вырастут, они смогут приехать и посмотреть на то, как выросли те деревья, которые они сегодня посадили. И понимание, что твой труд прорастает, он важен и ценен, конечно же, очень важно для ребят», — рассказала директор учебно-методического центра Дарья Борисова.

После этого для гимназистов провели экскурсию. Им показали, как собирать и разбирать оружие, управлять боевой машиной и стрелять.