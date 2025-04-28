Ученики гимназии имени Примакова высадили «Аллею памяти»
Ученики гимназии имени Примакова высадили 20 каштанов на территории учебно-методического центра «Авангард». Акцию приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие носило не только экологический, но и воспитательный характер.
«Когда они вырастут, они смогут приехать и посмотреть на то, как выросли те деревья, которые они сегодня посадили. И понимание, что твой труд прорастает, он важен и ценен, конечно же, очень важно для ребят», — рассказала директор учебно-методического центра Дарья Борисова.
После этого для гимназистов провели экскурсию. Им показали, как собирать и разбирать оружие, управлять боевой машиной и стрелять.
Это не первое патриотическое мероприятие в гимназии. Там проводят «Марафоны памяти» и «Разговоры о важном».
«Такие понятия, как патриотизм, историческая память, они ценны. И они должны быть в наших детях всегда. <…> Поэтому я думаю, что эта поездка была не только полезной, но и действительно познавательной», — заявила учитель истории гимназии Елена Пузанова.
Ученики пообещали навещать деревья каждый год.