Целью перехода вузов на новую систему назвали повышение качества образования

Переход российских вузов на новую систему образования с отказом от бакалавриата и магистратуры в 2026–2027 учебном году повысит уровень знания выпускников. Об этом в комментарии 360.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Он пояснил, что по старой системе подавляющее большинство студентов не получали достаточно углубленных знаний.

«Всеобщая бакалавризация страны привела к снижению качества высшего образования», — заявил Смолин.

Депутат отметил, что бакалавриат построен таким образом, что студенты получали только общие знания без достаточной квалификации. Приходящую на смену программу базового высшего образования построят по принципу специалитета.

Смолин добавил, что замена магистратуры на специализированное высшее образование преследует сразу несколько задач: повышение квалификации бакалавра и обучение более узкой специализации,

«Например, по базовому образованию выпускник — юрист, а по специализированному — юрист в области уголовного права», — пояснил депутат.

По его словам, новая система высшего образования привлечет в Россию иностранных студентов.

«Что касается минусов. Новый формат системы образования увеличит срок обучения, а значит, потребует больше денег. Отдельных статей в проекте бюджета на 2026–2027 год на высшее образование мы пока не видели», — предупредил Смолин.

Депутат не исключил, что в этом случае вероятно сокращение бюджетных мест в вузах.

Минобрнауки объявило, что 2026–2027 учебном году на обновленную систему обучения перейдут только ведущие вузы России. Массовый переход высших учебных заведений на новую систему начнется в 2027 году.