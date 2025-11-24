Тринадцать вузов получат по 830 миллионов рублей господдержки в 2026 году

В 2026 году государственные гранты в рамках программы «Приоритет 2030» распределят между 106 российскими вузами. Общая сумма финансирования составит около 26,8 миллиардов рублей, сообщил «Коммерсант» . Наибольшую поддержку — по 830 миллионов рублей — получат 13 университетов, вошедших в первую группу по итогам оценки программ развития.

Отбор проходил по обновленным критериям: эксперты изучали стратегию университета, работу команды, подходы к лидерству, а также соответствие программы технологическим приоритетам страны и новой модели подготовки кадров. Особое внимание уделялось «стратегическим технологическим проектам», ориентированным на внедрение научных разработок в реальный сектор экономики.

По итогам защиты своих программ 13 вузов оказались в верхней группе и претендуют на максимальный грант. Еще 22 вуза во второй группе получат около 400 миллионов рублей, а 52 университета — до 100 миллионов рублей. Точные суммы будут объявлены весной 2026 года.

Кроме основного трека действует дальневосточный — 14 вузов из регионов ДФО получат до 160 миллионов рублей — и творческий, по которому пять университетов Москвы и Петербурга получат по 100 миллионов рублей. Еще 34 университета получили статус кандидатов.

В Минобрнауки отметили, что по сравнению с прошлым годом количество получателей господдержки сократилось, но число участников первой и второй групп выросло. Часть вузов переместилась вверх в рейтинге, однако 15 университетов, которые не показали достаточной динамики развития, были переведены в статус кандидатов.

Ранее профессор Высшей школы экономики Ирина Абанкина в разговоре с ведущей 360.ru Еленой Кононовой рассказала, с чем связано повышение цен на обучение в ведущих вузах России.