Выставка «Образование и карьера» прошла в Москве

В Гостином Дворе в Москве прошла выставка «Образование и карьера». На одной площадке собрались более 100 учебных заведений, десятки работодателей, тысячи школьников и родителей.

Экспозиция по масштабу и качеству проведения традиционно входит в число крупнейших профориентационных мероприятий в стране и в мире. Здесь есть буквально все, чтобы определиться с выбором будущей профессии. «Во-первых, консультируют, очень доброжелательно отвечают на вопросы и действительно раскладывают информацию четко, не размыто, сразу складывается какое-то впечатление и понимание», — рассказала мать ученика средней школы Екатерина Ларина.

Фото: Игорь Руссак 1/2 Фото: Игорь Руссак 2/2

Участникам предложили пройти путь от выбора учебного заведения до первого рабочего места. Представители вузов и техникумов рассказали о программах обучения и проходных баллах, эксперты проконсультировали по изменениям в ОГЭ и ЕГЭ, психологи подсказали, как сделать выбор осознанно и без лишнего стресса. Можно было даже оказаться заграницей — без виз и перелетов. «Все знаем: отношения Китая и России хорошие. Все больше абитуриентов российских приезжают к нам учиться. Мы хотим, чтобы российские ребята побольше узнали про китайские ВУЗы, про китайскую культуру. Здесь, как видите, наши специалисты. Мы здесь работаем. Я вижу эмоции, всем интересно — абитуриентам и родителям интересно», — поделился участник выставки Ян Фань.

Фото: Игорь Руссак 1/2 Фото: Игорь Руссак 2/2

Желающим работать в столице рассказали о востребованных специальностях в промышленной отрасли. На стенде МНПЗ гости узнали об образовательных программах в партнерских колледжах и ВУЗах, условиях практики и стажировок. Специалисты завода также рассказали о карьерных треках для молодых сотрудников и возможностях профессионального роста.

Московский НПЗ предлагает одно из лучших условий для быстрого старта карьеры выпускникам колледжей и ВУЗов. Ребята еще на этапе учебы проходят у нас производственную практику на лучшем образовательном полигоне с возможностями обучения в AR и VR, со знакомством с новыми технологиями и оборудованием, а лучшим практикантам мы сразу предлагаем трудоустройство. Федор Казанцев пресс-секретарь МНПЗ

По его словам, есть два трека: рабочие специальности для выпускников колледжей и предложения для учащихся вузов.

МНПЗ поддерживает образовательные программы и для школьников. Бесперебойную работу предприятия обеспечивает большая команда из 2600 специалистов. В рамках модернизации внедряются передовые технологии, создаются новые рабочие места для химиков, технологов, инженеров и представителей IT-профессий.