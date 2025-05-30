Мошенники начали вымогать у детей деньги за якобы допуск к ЕГЭ или ОГЭ

МВД: мошенники придумали схему обмана детей с якобы их недопуском к ЕГЭ или ОГЭ

Мошенники стали обманывать детей, угрожая «не допустить» их к государственной итоговой аттестации и ЕГЭ. Об этом рассказал старший оперуполномоченный УБК МВД России Илья Елясов, сообщил ТАСС .

«Непосредственно с ребенком связываются мошенники, подделывая аккаунты работников образовательной организации. <…> Они сообщают ребенку о том, что тот не прошел регистрацию на каком-нибудь образовательном сервисе, будет не допущен до экзамена, если он не зарегистрируется на какой-нибудь площадке», — отметил он.

Злоумышленники создают у подростка стрессовую ситуацию перед ЕГЭ и ОГЭ. Преступники часто пользуются под предлогом недопуска к экзаменам или аттестации. Это происходит, когда ребенок и так переживает, а из-за новых волнений теряет способность критически оценивать происходящее.

Затем аферисты могут предложить ребенку перейти по фишинговой ссылке, которая приведет к потере денег, или же попросить включить демонстрацию экрана на смартфоне, чтобы получить доступ к его аккаунтам.

Мошенническая схема на этом не заканчивается. Школьнику начнут угрожать из-за того, что он предоставил мошенникам доступ к своим счетам и совершил преступление. Всю ответственность за это понесут его родители.

«Манипулируя таким образом, детей заставляют либо передать доступ к платежным средствам родителей, то есть передать банковские карты, например, сфотографировав банковскую карту с двух сторон, либо передать наличные средства курьеру. Таких преступлений мы фиксировали уже значительное количество», — отметил Елясов.

Также школьники становятся жертвами мошенников, которые продают фальшивые ответы ЕГЭ и выманивают личные данные для доступа к «Госуслугам». Правозащитница Екатерина Дуб рекомендует оформить самозапрет на получение кредитов через портал «Госуслуги». Если мошенники получат доступ к аккаунту, пользователь выиграет время, пока они будут пытаться снять этот запрет.