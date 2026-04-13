В России сдвинули сроки начала ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ будет начинаться не ранее 1 июня
Единый государственный экзамен для выпускников школ в России будет начинаться не раньше 1 июня. Об этом на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова привело РИА «Новости».
По его словам, смещение даты на более поздний срок позволит ученикам более спокойно планировать проведение выпускных экзаменов.
«Теперь единый государственный экзамен будет начинаться не ранее 1 июня», — сказал Музаев.
Глава Рособрнадзора добавил, что удалось искоренить так называемый «ЕГЭ-туризм», когда выпускники уезжали в другие регионы, чтобы «лучше» сдать экзамен.
Первыми среди предметов по ЕГЭ в 2026 году сдадут литературу, историю и химию. Ранее в Рособрнадзоре назвали минимальное число баллов для получения аттестата. По математике базового уровня необходимо набрать три балла, по русскому языку — 24 балла.