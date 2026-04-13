В России сдвинули сроки начала ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ будет начинаться не ранее 1 июня

Единый государственный экзамен для выпускников школ в России будет начинаться не раньше 1 июня. Об этом на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова привело РИА «Новости» .

По его словам, смещение даты на более поздний срок позволит ученикам более спокойно планировать проведение выпускных экзаменов.

«Теперь единый государственный экзамен будет начинаться не ранее 1 июня», — сказал Музаев.

Глава Рособрнадзора добавил, что удалось искоренить так называемый «ЕГЭ-туризм», когда выпускники уезжали в другие регионы, чтобы «лучше» сдать экзамен.

Первыми среди предметов по ЕГЭ в 2026 году сдадут литературу, историю и химию. Ранее в Рособрнадзоре назвали минимальное число баллов для получения аттестата. По математике базового уровня необходимо набрать три балла, по русскому языку — 24 балла.