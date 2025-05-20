Тест мигрантов на знание русского языка предложили дополнить устной частью

Обязательный тест на знание русского языка для приезжающих в Россию мигрантов дополнят устной частью. Как сообщило РИА «Новости» , с такой инициативой выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он подчеркнул, что идея заключается в том, чтобы проверять иностранцев на знание устного русского языка под видеозапись.

«Следующим шагом — буквально ближайшие дни — мы выходим с предложением введения устной части с видеозаписью, где мигрант будет озвучивать свое имя, а дети, школьники, отвечать на вопросы и вести диалог», — заявил Музаев.

Глава Рособрнадзора добавил, что школы займутся передачей данных тестирования детей мигрантов на знание русского языка в МВД, чтобы ведомство могло принять меры к родителям, если школьник провалил задание.

«Если у них не отпало желание все же попасть в школу, то в течение трех месяцев за свой счет они должны, как родители обучить ребенка, найти курсы, у них есть право на попытку», — пояснил Музаев.

Кроме обязательного тестирования приезжающих в Россию иностранцев с 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области начнется экспериментальный режим по контролю и учету мигрантов. Иностранцев обяжут регистрироваться по месту нахождения, проходить дактилоскопию и биометрию, а также предоставить доступ к геолокации смартфонов.