Образовательный эксперт Музаев заявил, что хаос в школьных учебниках нужно устранить

Количество линеек учебников, одобренных для школьного образования, нужно уменьшить до трех, потому что сейчас в этой области царит хаос. Таким мнением поделился с сайтом телеканала «Звезда» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев.

По его словам, чрезмерное количество линее учебников негативно сказывается на качестве образования в целом. В результате начался хаос, в котором было непонимание как у учителей, так и у детей и их родителей.

Поэтому сейчас все обучающие материалы и издания хотя сократить до трех линеек. Причем все они будут выстроены по одной логике и системе.