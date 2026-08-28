Свыше 450 тысяч абитуриентов поступили в российские вузы в 2026 году

Минобрнауки: более 450 тысяч человек поступили в российские вузы в 2026 году

В российские университеты уже поступили более 450 тысяч человек в 2026 году, набор студентов еще не закончился. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки России.

«Общее число поступивших в российские университеты в 2026 году на текущий момент: бакалавриат — 333 583 человека; специалитет — 86 499 человек; базовое высшее образование — 30 077 человек. Итого: 450 159 человек», — заявили в сообщении.

В ведомстве отметили, что зачисление в магистратуру, на специализированное высшее образование, ординатуру, ассистентуру-стажировку и аспирантуру еще не завершилось.

Итоговые результаты приемной кампании этого года по всем ступеням высшего образования сформируют в конце сентября.

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