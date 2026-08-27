Психиатр Дикарев предупредил, что адаптация к новой учебной среде может занять до полугода

Переход в новую учебную среду может вызвать у студентов стресс и тревогу. О том, как адаптироваться к новым условиям и вовремя обратиться за помощью, рассказал «Известиям» врач-психиатр клиники ментального здоровья «Аксона» Евгений Дикарев.

По его словам, адаптация в учебной среде — это привыкание к новым правилам, формирование социальных связей, взаимодействие с преподавателями и одногруппниками, а также принятие новой роли. Студенты сталкиваются с необходимостью самостоятельно организовывать учебный процесс и больше ответственности за результаты.

Дикарев отметил, что адаптация включает освоение учебной деятельности, установление контактов с окружающими и принятие новой социальной роли. Среди основных трудностей он выделил изменение системы оценивания, новый темп обучения и необходимость самостоятельно планировать нагрузку.

Психиатр рекомендовал студентам постепенно выходить из изоляции и выстраивать новые связи. Он посоветовал начинать с небольших шагов: общения с одногруппниками, совместной подготовки к занятиям или участия во внеучебных мероприятиях.