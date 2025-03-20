Суд в Москве запретил профильному Telegram-каналу продавать ответы на ОГЭ и ЕГЭ

Суд в Москве запретил деятельность профильного Telegram-канала по продаже ответов на государственную итоговую аттестацию для выпускников 9 и 11 классов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соответствующие судебные документы.

«Останкинский суд Москвы по иску прокурора запретил распространять ответы на ОГЭ, ЕГЭ и другие экзамены Telegram-каналу, который занимается в том числе продажей подобных материалов», — заявило агентство.

Речь идет о Telegram-канале «ОТВЕТЫ ЕГЭ ОГЭ 2025». Публикации на канале содержали информацию по продаже ответов не только на ОГЭ, ЕГЭ, но и на устные собеседования, олимпиады, тестирования МЦКО.

Гособвинитель сообщил, что доступ к этой странице в мессенджере предоставлялся без возрастный ограничений, и эти посты могли прочитать в том числе не достигшие 18 лет школьники.

Автора и владельца канала установить не удалось. Суд счел получение ответов нарушением законодательства, свобод, законных интересов и прав школьников, в том числе на образование. По решению суда размещенные в Telegram-канале сведения являются запрещенными к распространению.

Ранее в подмосковном Мингосуправления предупредили о распространяющейся схеме мошенничества с продажей ответов ЕГЭ: злоумышленники предлагают купить ответы на экзамены и выдают жертвам фальшивые данные. В ведомстве напомнили, что получить точные ответы невозможно, потому что задания создают в условиях строгой секретности с технологией многоступенчатой защиты.