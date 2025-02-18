Студенты ВГИК пожаловались на сбор биометрии в вузе. Ректор захотел ответить нецензурно

Студенты Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова пожаловались на принудительный сбор биометрии для входа в вуз. Ректор ВГИК Владимир Малышев заявил 360.ru, что учреждение не нарушает закон.

По словам учащихся, вуз несколько раз предупреждал о том, что биометрия станет обязательной для входа в институт.

«Отношусь к этому отрицательно. Здесь есть явный парадокс: если с помощью биометрии они хотят повысить посещаемость студентов, но при этом они не пускают тех, кто пришел без биометрии, то какой здесь смысл? Это противоречит их главному аргументу. Принудь студентов к биометрии — это нарушение закона», — заявила одна из студенток.