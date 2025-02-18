Студенты ВГИК пожаловались на сбор биометрии в вузе. Ректор захотел ответить нецензурно
Ректор ВГИК Малышев: вуз не нарушает закон при сборе биометрии студентов
Студенты Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова пожаловались на принудительный сбор биометрии для входа в вуз. Ректор ВГИК Владимир Малышев заявил 360.ru, что учреждение не нарушает закон.
По словам учащихся, вуз несколько раз предупреждал о том, что биометрия станет обязательной для входа в институт.
«Отношусь к этому отрицательно. Здесь есть явный парадокс: если с помощью биометрии они хотят повысить посещаемость студентов, но при этом они не пускают тех, кто пришел без биометрии, то какой здесь смысл? Это противоречит их главному аргументу. Принудь студентов к биометрии — это нарушение закона», — заявила одна из студенток.
Ректор выразил иное мнение по этому поводу.
«Слушайте, а можно я матом поругаюсь? <… > Значит, не собираюсь я ничего пояснять. Мы законы не нарушаем. А если какой-то девочке или мальчику что-то не понравилось, они будут ходить по своим паспортам или по студенческим билетам, никто их не нагибает и не наклоняет», — заявил Малышев.
Ранее стало известно, что половина терминалов в России начнет поддерживать оплату по биометрии. Однако большинство россиян пока не готово доверять этой системе.