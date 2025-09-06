Студенты СПбГУ победили на мировом чемпионате по программированию ICPC

Победители мирового чемпионата по программированию ICPC из Санкт-Петербургского государственного университета вернулись в город на Неве. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Студенты Максим Туревский, Леонид Данилевич и Федор Ушаков решили 11 алгоритмических задач из 12 за пять часов. Участники отметили высокую сложность соревнований.

В финальном этапе чемпионата участвовали коллективы из более чем 70 стран. Золотыми медалистами стали лишь четыре команды, включая представителей СПбГУ.

Ранее стало известно, что для студентов и школьников Подмосковья от 13 до 20 лет запустили бесплатный курс по программированию. В Министерстве государственного управления Московской области рассказали, что обучение продлится один год и доступно для любого уровня подготовки.