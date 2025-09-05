Школьников Подмосковья пригласили на бесплатные курсы по программированию

Школьники и студенты Подмосковья от 13 до 20 лет могут пройти обучающий курс по программированию. Обучение будет проходить бесплатно.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, записаться на курс можно с любым уровнем подготовки. Программа рассчитана на один год. С нуля участники могут изучить программирование на языке Python. На другие курсы нужно будет пройти вступительное испытание.

Также желающим доступна интенсивная программа на три месяца. Это курсы веб-разработки на Django или Go, машинное обучение и анализ данных.

«Если ученик не может определиться с направлением, то есть возможность пройти мини-курс, который подскажет, какая программа специализации ближе». — пояснили в ведомстве.

Узнать больше о программах можно по ссылке.