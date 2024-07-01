Студенов медколледжа Тамбова попросили опровергнуть критику после скандала

Руководство медицинского колледжа Тамбова стало обзванивать студентов с просьбой опровергнуть слова одной из выпускниц, которая раскритиковала образовательное учреждение. Об этом сама девушка рассказала «Газете.ru» .

«Студенты отказываются это делать, особенно моя группа, потому что в моих словах они увидели правду», — сообщила выпускница.

По ее словам, она получила от одногруппников «невероятную поддержку».

На выпускном в Тамбовском областном медицинском колледже девушка пожаловалась на качество обучения и назвала родной колледж «шарагой». По ее словам, за годы обучения она постоянно сталкивалась с непрофессионализмом и пренебрежительным отношением со стороны преподавателей.

В Министерстве образования и науки региона пообещали провести проверку учебного учреждения.

Глава Минобразования Тамбовской области Татьяна Котельникова сообщила изданию «Подъем», что уже встретилась с недовольной выпускницей. По ее словам, та раскритиковала колледжа из-за того, что получила за диплом не ту оценку, на которую рассчитывала.

Ранее директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром детей перед единым госэкзаменом. Сообщалось, что одного из школьников заставили снять брюки из-за сработавшего металлоискателя, а некоторых выпускниц просили снять бюстгальтеры перед входом в школу.