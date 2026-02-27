Старшеклассников из Москвы познакомили с профессиями в нефтяной отрасли

Специалисты Московского НПЗ провели большую профориентационную встречу со старшеклассниками. Мероприятие прошло в недавно обновленном корпусе «Боровицкий» школы в Капотне.

Ученики и их родители узнали, какие возможности открыты на предприятии для молодых специалистов. Ребята смогли также пообщаться с представителями ведущих колледжей и вузов‑партнеров. Всего свыше 150 школьников столичного региона посетили встречу с работниками МНПЗ. Среди них — участники интеллектуального турнира «Умножая таланты» программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

В рамках этого турнира команды старшеклассников решают задачи по нефтехимии, математическому моделированию и цифровым технологиям, а также защищают авторские проекты перед экспертами. Победители получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры.

«Портфолио участника образовательных проектов МНПЗ поможет после получения школьного аттестата поступить в колледж или университет и начать карьеру на предприятии», — подчеркнул пресс-секретарь завода Федор Казанцев.

Московский НПЗ предлагает молодежи одни из лучших условий для трудоустройства и быстрого продвижения по карьерной лестнице. Выстроенная система подготовки кадров обеспечивает бесшовный переход от обучения к быстрому старту самостоятельной карьеры.