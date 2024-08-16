«Старался-старался и не поступил». Зачем абитуриентов-олимпиадников хотят загнать в квоту

В Минобрнауки задумались о сокращении числа победителей и призеров олимпиад, которые претендуют на бюджетные места в вузах. Ректор МФЮА Алексей Забелин на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой отметил, что подобные квоты действительно нужны — так большее количество абитуриентов получат шанс на поступление.

Он подчеркнул, что в 2024 году олимпиады трех уровней проводили 87 высших учебных заведений страны. И право поступать в любые вузы по их итогам получали не только победители, но и призеры.

«[Это] несправедливо по отношению к абитуриентам, которые старались в течение всех 10 лет обучения, ведь получить 100 баллов [по результатам Единого государственного экзамена] очень сложно, особенно по трем предметам», — сказал Забелин.

Ректор МФЮА привел в пример гипотетическую ситуацию, когда на места, зарезервированные для набравших высший балл по ЕГЭ, подают вдвое больше заявлений — и все от участников олимпиад. Получается, что ни один абитуриент, получивший 300 баллов на экзамене, не поступит.

«Тем более что есть особо квотируемые категории лиц, они тоже претендуют на бюджетные места. И получается: старался-старался и не поступил», — заметил собеседник 360.ru.

Он согласился с необходимостью определить для каждой категории поступающих в вузы определенную квоту, которая бы составила процент от контрольных цифр приема. Подобную схему Забелин счел как раз таки справедливой.