Стали известны даты весенних каникул для школьников в 2026 году

Школам России рекомендовали провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в беседе с корреспондентом РИА «Новости» .

Таким образом, весенний отдых учащихся составит девять дней. До этого дети отдыхали в течение зимних праздников почти две недели.

Ранее Кравцов заявил, что в России планируют перевести все школы на единые учебники в течение трех-четырех лет. Министр уточнил, что уже со следующего учебного года все российские школы с пятого по 11-й класс будут учиться по единым учебникам истории. Также в ведомстве уже готовят единые учебники по русскому языку и литературе.