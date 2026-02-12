Среднее профессиональное образование могут переименовать

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об изменении наименования «среднее профессиональное образование». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства в четверг утвердил перечень поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для отечественной экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года.

«Рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования „среднее профессиональное образование“», — говорится в поручении.

Также Путин поручил внедрить перечни и реестры видов профессий, профессиональных стандартов, предусмотрев соотнесение с перечнями специальностей в системе образования.

Кроме того, президент поручил определить понятие «квалификационные характеристики в сфере труда» и установить порядок их утверждения.

Ранее Путин допустил отмену отработки для выпускников медвузов.