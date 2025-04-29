Спрос на платные места в вузах Москвы оказался вчетверо выше среднего по России

Москва продолжает привлекать абитуриентов, желающих поступить в вузы. В 2024 году спрос на платное обучение в столичных университетах вырос на 79%, что в четыре раза превышает средний показатель по стране, сообщил «Коммерсант» .

По информации, предоставленной НИУ ВШЭ, большинство студентов, приезжающих из других городов, выбирают обучение в Москве. В столице они составляют 72% от общего числа обучающихся на платной основе, в то время как по стране этот показатель равен 59%.

В 2024 году количество желающих поступить на платные места в московских вузах взлетело до 79%. Это в четыре раза больше, чем в среднем по России.

В прошлом году в России увеличилось количество абитуриентов, поступивших в высшие учебные заведения на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Всего в вузы было зачислено 566 100 студентов, что на 11% больше, чем в 2019 году (508 200).

В бакалавриате и специалитете количество студентов, обучающихся за счет бюджета, выросло на 16%, в магистратуре же оно снизилось на 1%.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2026 года прием на платное обучение в российские вузы ограничат квотами. Решение примет правительство, законопроект уже рассматривают в Госдуме. Ограничения на платные места коснутся только специальностей, которые не являются критически важными для экономики страны и не относятся к приоритетным для подготовки кадров.