Спокойно готовимся. Отмены ЕГЭ в ближайшее время не будет?

Музаев: все изменения в сфере госэкзаменов будут анонсировать за несколько лет

Об отмене ЕГЭ в ближайшие годы речи не идет. Об этом заявил РИА «Новости» министр образования Анзор Музаев.

«Все изменения в этой серьезнейшей сфере анонсируются за несколько лет, чтобы выпускники могли заранее к ним приготовиться», — подчеркнул он.

Министр рекомендовал старшеклассникам спокойно готовиться к сдаче ЕГЭ.

Ранее депутат Ярослав Нилов заявил о начале отказа от Единого госэкзамена в России. Вместо этого, по его словам, должен появиться новый формат, который совместит в себе все лучшие стороны разных систем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать этот вопрос, заявив, что Кремль не участвует в дискуссиях касательно ЕГЭ, и добавив, что это прерогатива правительства и, в частности, Министерства образования.