СПБГУ и Харбинский политех откроют совместный образовательный центр | 360°

Образование 17 мая 2024, 14:03 СПБГУ и Харбинский политех откроют совместный образовательный центр Путин: СПБГУ совместно с Харбинским политехом запустят образовательный центр РИА «Новости»

Читать 360 в

Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ) вместе с Харбинским политехом откроют совместный образовательный центр. Пространство станет одним из флагманов сотрудничества России и КНР в области образования и науки, заявил президент Владимир Путин. Его процитировали на сайте Кремля.

«Санкт-Петербургский государственный университет <…> скоро откроет совместно с Харбинским политехом образовательный центр», — подчеркнул президент.

Реклама

Он рассказал, что сам учился в СПБГУ. Владимир Путин некоторое время работал там помощником ректора этого университета.

В будущем образовательном центре будут учиться свыше 1,5 тысячи российских и китайских студентов. Вместе они будут осваивать углубленные программы по научным дисциплинам. Путин выразил надежду на то, что в скором времени центр станет одним из флагманов российско-китайского сотрудничества в сфере образования и науки.