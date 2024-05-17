СПБГУ и Харбинский политех откроют совместный образовательный центр | 360°

17 мая 2024, 14:03
СПБГУ и Харбинский политех откроют совместный образовательный центр
Путин: СПБГУ совместно с Харбинским политехом запустят образовательный центр
Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ) вместе с Харбинским политехом откроют совместный образовательный центр. Пространство станет одним из флагманов сотрудничества России и КНР в области образования и науки, заявил президент Владимир Путин. Его процитировали на сайте Кремля.
«Санкт-Петербургский государственный университет <…> скоро откроет совместно с Харбинским политехом образовательный центр», — подчеркнул президент.
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Он рассказал, что сам учился в СПБГУ. Владимир Путин некоторое время работал там помощником ректора этого университета.
В будущем образовательном центре будут учиться свыше 1,5 тысячи российских и китайских студентов. Вместе они будут осваивать углубленные программы по научным дисциплинам. Путин выразил надежду на то, что в скором времени центр станет одним из флагманов российско-китайского сотрудничества в сфере образования и науки.
Владимир Путин
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