Созданные РАН учебники планируют поставить в школы в 2027 году

Новые школьные учебники по физике, химии и биологии для старших классов, созданные Российской академией наук, планируется поставить в образовательные учреждения в сентябре 2027 года. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников в ходе Общего собрания членов академии, его процитировал ТАСС .

«Во исполнение поручений президента от 1 апреля 2025 года Академия наук взяла на себя обязательство по разработке единых школьных учебников и учебных пособий по математике, физике, информатике, химии и биологии», — сказал он.

По словам Красникова, в сентябре 2027 года в школы поступят учебники для старших классов по физике, химии и биологии, а в сентябре 2028 года — по остальным предметам. Он отметил, что пособия будут протестированы в Базовых школах РАН.

Ранее Министерство просвещения уменьшило количество часов на обществознание в школах.