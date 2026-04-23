Минпросвещения сократило нормы изучения обществознания в 9-11 классах

«Мы скорректировали учебную программу, в соответствии с которой с 1 сентября 2026 года ребята получат новые единые государственные учебники», – сказал министр.

Кравцов уточнил, что федеральная рабочая программа по обществознанию стала более практико-ориентированная, в ней также убрали дублирование тем, уже имеющихся в других предметах. При этом в патриотическом ключе раскрыли темы из политической, социальной, духовной и экономической жизни страны.

Ученики девятого и 11 класса будут изучать обществознание по одному часу в неделю, а десятиклассники – два часа в неделю.

Ранее Минпросвещения поддержало удаление из соцсетей видео с оскорблениями учителей.