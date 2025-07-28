Сотрудник МНПЗ стал героем фотовыставки о столичных колледжах

Оператор установки переработки нефти «Евро+» Московского НПЗ Максим Горшков стал героем фотовыставки «Колледжи Москвы. Успех обеспечен», которая проходит на Чистопрудном бульваре. На портретах — выпускники столичных ссузов, построившие карьеру на предприятиях.

Еще будучи студентом, Горшков прошел на заводе практику и получил предложение о трудоустройстве. Практиканты осваивают современное оборудование в учебном центре с компьютерными классами, тренажерами и установками виртуальной реальности.

«Во время обучения можно стать профессионалом, получить востребованную и высокооплачиваемую специальность», — подчеркнула директор колледжа «26 КАДР» Юлия Соколина.

Столичные предприятия нуждаются в молодых, но уже профессиональных кадрах.

«Такие выставки — это отличная возможность показать тем, кто сейчас стоит перед выбором профессии, какие возможности перед ними раскрыты», — отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Увидеть экспозицию можно до 10 августа.