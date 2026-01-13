Силовики обыскали кабинет президента Уральского федерального университета Кокшарова

Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в Уральский федеральный университет в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на пресс-службу вуза сообщило РИА «Новости» .

Собеседник агентства заявил, что может только подтвердить визит сотрудников силовых структур, но о причинах сказать ничего не может.

«Правоохранительные органы действительно сегодня проводят проверку в вузе. Другими данными мы не располагаем», — заявил представитель пресс-службы УрФУ.

Источник «РБК-Екатеринбург» заявил, что силовики обыскали кабинеты президента вуза Виктора Кокшарова, первого проректора Даниила Сандлера.

Ura.ru со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что правоохранители нагрянули домой к нескольким сотрудникам вуза.

«Основное внимание — к экономическому блоку. Изучаются финансовые документы», — заявил собеседник журналистов.

По неподтвержденным данным, поводом стало подозрение в махинациях с федеральной недвижимостью, которой управляет УрФУ, а также вывод денег из бюджета вуза под видом заработных плат.

В июле прошлого свердловские следователи завели уголовное дело о взятках против исполняющего обязанности ректора Уральского государственного университета физической культуры Евгения Черепова. По версии следствия, руководитель вуза брал деньги от студентов, попавших под отчисление за прогулы.