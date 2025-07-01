Обвиняемого в получении взяток ректора крупного вуза на Урале арестовали

Исполняющего обязанности ректора Уральского государственного университета физической культуры Евгения Черепова отправили в СИЗО по делу о получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Челябинской области.

«В отношении исполняющего обязанности ректора ФГБОУ ВО „УралГУФК“ <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 августа 2025 года», — отметили в ведомстве.

Черепов стал фигурантом уголовного дела по статье о получении взятки за незаконные действия. По версии следствия, с сентября 2023 года по апрель 2024 года он, работая на должности заведующего кафедрой физического воспитания и здоровья в ЮУрГУ, получил 20 тысяч рублей за положительную оценку в ведомость студенту, который не посещал занятия.

Второй эпизод в рамках уголовного дела произошел в период с июня прошлого года по 27 июня текущего года. Следователи полагают, что обвиняемому за аналогичную «услугу» для студента передали 200 тысяч рублей.

Во время заседания в Советском районном суде Черепов просил избрать для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого в СИЗО.

Ранее в кабинетах руководства Дагестанского аграрного университета обнаружили более пяти миллионов рублей с записками от студентов о назначении денег.