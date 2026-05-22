Рособрнадзор запретил шумные работы рядом с пунктами сдачи ЕГЭ

Рособрнадзор ограничил строительные работы рядом с пунктами сдачи ЕГЭ

Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет в тишине. Рядом с пунктами проверки знаний ограничили проведение строительных и технических работ, а также шумные культурные мероприятия в день аттестаций. Об этом со ссылкой на рекомендации Рособрнадзора сообщило РИА «Новости» .

В документе говорится, что организаторы ЕГЭ обязаны обеспечить выпускникам комфортные условия. При жаркой погоде школьникам выдадут питьевую воду.

Кроме того, во всех точках аттестации откроют медицинские пункты для оказания первой помощи.

В Московской области Единый государственный экзамен в этом году сдадут более 38 тысяч выпускников. Как сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева, для проведения аттестации подготовили 255 пунктов и более 15 тысяч педагогов, прошедших практические тренировки.