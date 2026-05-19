В Подмосковье более 38 тысяч одиннадцатиклассников сдадут ЕГЭ в этом году

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева рассказала, как регион помогает школьникам готовиться к экзаменам и справляться со стрессом.

«Каждый ученик прошел тренировочный экзамен — не для галочки, а чтобы снять тревогу перед реальным экзаменом», — отметила вице-губернатор.

Для подготовки к сдаче экзаменов в регионе прошло три тренировочных ЕГЭ, которые охватили каждого выпускника. Школьники проверили уровень знаний и организационные моменты экзамена.

Кроме того, работа велась и с педагогами — в организации ЕГЭ будут задействованы 255 пунктов проведения экзамена и более 15 тысяч педагогов. Для них провели четыре практические тренировки. Для подготовки к ОГЭ прошли три тренировки для школьников и шесть для педагогов-организаторов.

Весной в регионе прошла масштабная акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями», чтобы познакомить родителей и выпускников с процедурой проведения государственной итоговой аттестации. К акции присоединились более 29 тысяч человек со всего Подмосковья. Участники писали ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку. Организаторы создали условия, максимально приближенные к реальным экзаменам.

Для психологической поддержки школьников и их родителей в Подмосковье провели более 3,4 тысячи тренингов и свыше 900 мастер-классов с психологами. Всех желающих учили справляться с переживанием интенсивных эмоций.

Первый экзамен для одиннадцатиклассников пройдет 1 июня, школьники будут сдавать историю, литературу и химию. ОГЭ для девятиклассников стартует 2 июня с экзамена по математике.