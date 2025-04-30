Школы МФТИ запустили конкурс для призеров и победителей Всероссийской олимпиады

Учебные заведения МФТИ впервые запустили конкурс «Олимпийские горизонты» для призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. К участию приглашаются ученики 9-10-х классов.

Подать заявку смогут ребята, ставшие победителями и призерами ВсОШ в 2023/2024 и в 2024/2025 учебных годах по математике, физике, информатике, химии и технологии. Конкурсанты получат грант на бесплатное участие в летних сменах школ МФТИ.

«Подобный конкурс мы проводим впервые. Очень надеемся, что он станет традиционным. Тем более что побороться есть за что — 70 победителей конкурса получат право на бесплатное участие в одной из очных летних смен олимпиадных школ МФТИ», — сообщил председатель методического совета, директор Центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев.

По его словам, гранты на оплату обучения предоставит партнер «Сбер», а победителей выберет конкурсная комиссия путем распределения мест среди представленных работ.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 15 мая заполнить форму на официальном сайте, прикрепить к ней скан диплома ВсОШ, портрет и записать видеовизитку. Итоги объявят 20 мая.

Олимпиадные школы МФТИ представляют собой университетский лагерь для школьников 7-10-х классов, желающих изучить точные и естественные науки. Ведущие преподаватели проводят интенсивные занятия на сменах и готовят участников к успешному выступлению на олимпиадах.