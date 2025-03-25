Школы и детские сады в ДНР вернутся к очной форме обучения

Минпросвещения: с 31 марта школы и детсады ДНР вернутся к очной форме обучения

Школы и детские сады Донецкой Народной Республики возвращаются к очной форме обучения и полному дню работы с 31 марта. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.

«В Донецкой Народной Республике школы и детские сады впервые за несколько лет возвращаются к очной форме обучения. Глава ДНР Денис Пушилин проверит готовность к переходу на полный рабочий день», — заявили в ведомстве.

В Минпросвещения добавили, что на полный день 16 детских садов и 19 школ республики вернутся к работе с 31 марта — в Донецке, Ясиноватой, Волновахе и Макеевке. Некоторые из них не работали со времени ковидных ограничений в 2020 году.

В ДНР на данный момент организовано очное обучение в 428 детских садах из 565, в 474 школах из 587, в 65 колледжах и техникумах из 84.

Днем ранее стало известно, что почти 200 атак дронов ВСУ за неделю сорвали в ДНР.