Школьнице из Екатеринбурга запретили взять на ЕГЭ икону

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала запрет школьнице взять с собой икону на ЕГЭ. В своем Telegram-канале общественный деятель заявила, что нужно быть человечнее к детям.

«В Екатеринбурге школьнице не разрешили взять маленькую икону на сдачу ЕГЭ. Ей сказали, чтобы она оставила ее перед входом в кабинет. Может, еще и крестик снять надо было?» — спросила Мизулина.

Она отметила, что не понимает, зачем так перебарщивать. Несмотря на существующий регламент, следует быть человечнее к детям. Подобные требования, по словам Мизулиной, абсурдны.

Более 39 тысяч выпускников Московской области сдадут ЕГЭ в этом году. Период проведения единого государственного экзамена продлится до 11 июня. Одним из нововведений станет возможность для родителей присутствовать в школах в качестве наблюдателей.