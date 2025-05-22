Свыше 39 тысяч выпускников Подмосковья сдадут ЕГЭ в этом году

В Подмосковье 23 мая начнется основной период проведения Единого государственного экзамена, который продлится до 11 июня. В этом году испытания пройдут свыше 35,5 тысячи учеников 11 классов, а также более четырех тысяч выпускников прошлых лет.

Одним из нововведений станет присутствие в школах родителей в качестве общественных наблюдателей.

«Всего участие в экзаменах примут более 39 тысяч человек, на две тысячи больше, чем в прошлом году. Для этого в регионе организованы 256 пунктов проведения экзаменов, все они размещены на базе школ», — пояснила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.

Все больше выпускников выбирают предметы, которые необходимы для получения инженерных, медицинских специальностей, а также профессий в сфере информационных технологий.

«В рамках реализации национального проекта „Молодежь и дети“ в этом году введен новый показатель, отражающий долю выпускников, выбравших единый государственный экзамен по естественно-научным предметам, профильной математике и информатике. Мы уже фиксируем положительную динамику: интерес школьников к этим дисциплинам растет», — рассказала Пильдес.

Если ученик не сможет присутствовать на экзаменах в основные дни, ему удастся пройти испытания в резервный период — с 16 по 23 июня. Кроме того, 3 и 4 июля можно будет пересдать один предмет по желанию.