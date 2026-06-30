Школьница из Москвы, получившая 500 баллов на ЕГЭ, задумалась о будущей профессии

Московская школьница Екатерина Молкова стала первой в истории человеком, кто набрал максимальные 100 баллов по каждому из пяти сдаваемых предметов на ЕГЭ. Среди них — профильная математика, русский язык, химия, физика и информатика. Екатерина планирует связать свою карьеру с физикой и химией, написал сайт телеканала «Звезда» .

«Точные предметы мне нравятся гораздо больше, и, соответственно, готовиться к ним мне было интереснее. Мне хотелось бы связать свою будущую профессию с физикой и химией», — поделилась девушка.

Молкова — представительница четвертого поколения династии инженеров-физиков. Родители всегда поддерживали ее решение, а отец верил в дочь с самого начала. Еще в первом классе стало ясно, что Екатерина склонна к точным наукам, хотя у нее отлично получается и рисование.

Ранее Екатерина побеждала в конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего». В школе она училась с углубленным изучением математики, а в старшей школе — в инженерном предпрофессиональном классе.

Сейчас выпускница выбирает между химическим факультетом МГУ и московским Физтехом. Несмотря на то что экзамен по русскому языку оказался для нее наиболее сложным, Екатерина уверена в своем успехе. Она признается, что до сих пор не может до конца осознать масштаб своего достижения.