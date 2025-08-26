Школьников из малообеспеченных семей предложили бесплатно обеспечивать тетрадями

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила Министерству просвещения закрепить на федеральном уровне обязанность органов управления образованием в регионах обеспечивать детей из бедных или многодетных семей бесплатными рабочими тетрадями. Документ есть в распоряжении 360.ru.

По ее словам, в отдельных регионах до трети школьников не обеспечены тетрадями по всем предметам, из-за чего возникает социальное неравенство.

«Стоимость комплекта рабочих тетрадей для одного ученика девятого класса варьируется от трех до пяти тысяч рублей в год. Согласитесь, немало. Особенно если в семье несколько детей или одна мама с зарплатой 20 тысяч рублей», — подчеркнула Лантратова.

Ранее юрист Ольга Ошкина напомнила, что школы обязаны бесплатно выдавать учебники.