Юрист Ошкина рассказала об обязанности школ бесплатно выдавать учебники
Юрист Ошкина сообщила в беседе с РИА «Новости», что школы обязаны бесплатно выдавать ученикам учебные материалы.
По словам специалиста, перед началом учебного года образовательное учреждение должно безвозмездно предоставить всем детям, обучающимся по программам, финансируемым из бюджета, учебники и рабочие тетради, если они включены в утвержденный школой перечень.
Как пояснила эксперт, если школа не способна обеспечить всех учеников учебниками, родители вправе обратиться к учителю за списком недостающих материалов и направить жалобу директору. В случае отсутствия реакции обращение можно передать в департамент образования, Роспотребнадзор или прокуратуру, добавил «Взгляд».