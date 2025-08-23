Юрист Ошкина рассказала об обязанности школ бесплатно выдавать учебники

По словам специалиста, перед началом учебного года образовательное учреждение должно безвозмездно предоставить всем детям, обучающимся по программам, финансируемым из бюджета, учебники и рабочие тетради, если они включены в утвержденный школой перечень.

Как пояснила эксперт, если школа не способна обеспечить всех учеников учебниками, родители вправе обратиться к учителю за списком недостающих материалов и направить жалобу директору. В случае отсутствия реакции обращение можно передать в департамент образования, Роспотребнадзор или прокуратуру, добавил «Взгляд».