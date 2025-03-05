Школьники из 12 регионов России могут набрать минимальный балл для зачисления в 10 класс

В 12 регионах России переход в 10 класс будет зависеть от результатов ОГЭ

Российским девятиклассникам, которые захотят перейти в десятый класс, будет необходимо набрать минимальные баллы ОГЭ. Одобренная комитетом Госдумы по просвещению поправка об этом в экспериментальном режиме начнет действовать в 12 регионах страны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ в думской электронной базе.

Согласно принятой поправке, в школах Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Тюменской областей, Камчатского и Краснодарского края, Северной Осетии и Ямало-Ненецкого автономного округа введут минимальные пороги для продолжения обучения в десятом классе. Речь идет о двух обязательных учебных предметах и по двух — по выбору.

Точные баллы, которые школьникам будет необходимо получить на сдаче ОГЭ, каждый субъект установит самостоятельно.

Авторы инициативы отметили, что ученики, не сумевшие набрать необходимые баллы для зачисления в десятый класс, будут обладать преимущественным правом на поступление на бюджетные места в учреждения среднего профессионального образования.

Впервые информация о том, что этот законопроект могут принять в 12 субъектах России, появилась в феврале 2025 года. До этого закон, должен был распространиться только на пять регионов — Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую и Тюменскую области и Северную Осетию.