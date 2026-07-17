Школьник пересдал ЕГЭ по математике ради 100 баллов, но снова получил 99

Школьник Александр Щаницын, который набрал 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике и решил пересдать экзамен ради 100, снова получил 99. Об этом он рассказал 360.ru.

По словам Александра, он решил попробовать еще раз, потому что хотел показать себе, что способен на сто. Однако добиться желаемого не удалось.

Подросток признался, что, возможно, недостаточно готовился: стоило уделить больше времени задачам на теорию чисел, в которой он допустил ошибку в 19-й задаче развернутой части.

«Меня этот результат устраивает. На поступление он не влияет, поэтому что есть, то есть», — сказал школьник.