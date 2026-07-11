Набравший 99 баллов на ЕГЭ школьник рассказал, что вариант на пересдаче оказался сложнее
Выпускник московской школы Александр Щаницын, который набрал 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, решил пойти на пересдачу. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» он поделился своими впечатлениями.
По словам выпускника, новый вариант экзамена оказался сложнее предыдущего. Однако писать проверочную работу во второй раз было проще из-за отсутствия волнения, отметил он.
Щаницын признался, что допустил глупую ошибку и теперь хочет доказать себе, что знает математику не на 99 баллов, а на все 100. Результаты пересдачи пока неизвестны.