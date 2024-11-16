Школьник из Москвы стал победителем всероссийской олимпиады по ИИ

Ученик 11-го класса из Москвы стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту 2024 года, проходившей с 12 по 16 ноября на базе Московского физико-технического института (МФТИ). За звание лучшего сражались 50 старшеклассников со всей страны.

В финал соревнований вышли полсотни лучших школьников из Москвы и Санкт-Петербурга, Татарстана и Башкирии, Орловской, Самарской, Ростовской областей, с Кубани и других регионов. Абсолютным победителем признали ученика 11-го класса из столицы, победителями первой степени стали трое школьников — из Северной столицы, Москвы и Краснодарского края. Церемония награждения состоялась в субботу в столичном офисе VK.

«Искусственный интеллект — одно из самых востребованных направлений в IT. Мы рады выступить партнером Всероссийской олимпиады по ИИ, которая получила невероятный отклик и интерес со стороны школьников по всей стране», — отметила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Олимпиада стартовала еще в октябре, в этом году ее участниками стали 18 057 школьников из 89 регионов страны. В основной этап вышли 366 человек, в финале сразились 50. Победители и призеры смогут поступить в ведущие вузы без вступительных испытаний.