Семьям курских школьников на дистанте компенсируют расходы на питание

Компенсацию за питание распространили на всех курских школьников на дистанте

Эвакуированные из приграничных районов Курской области семьи с детьми-школьниками, которые продолжили обучение дистанционно, получат компенсации расходов на питание. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Он пояснил, что сам выступил с такой инициативой и получил полную поддержку оперативного штаба.

Смирнов добавил, что по закону норма раньше распространялась на детей начальных классов, которые учились дистанционно и получали продуктовые наборы. В школах бесплатное горячее питание получали ученики с пятого по 11-й класс, чьи семьи попали в категории льготников.

«Теперь эту меру поддержки мы распространили на всех учеников средней и старшей школы, выехавших из временно отселенных районов», — написал Смирнов.

Он пояснил, что оформить компенсацию родители могут, подав заявление в учебное заведение своего ребенка. На получение средств смогут рассчитывать родители более семи тысяч учеников. Кроме того, эвакуированные из приграничных регионов школьники, которые пошли на очное обучение, будут получать продукты питания в школах бесплатно.

После атаки украинских боевиков на Курскую область из приграничных районов эвакуировали большое количество семей, которых приняли в других регионах. Новый учебный год около 40 школьников из Курской области начали в школе № 34 в Подольске. Учеников обеспечили всем необходимым, начиная от канцелярских товаров, заканчивая формой.