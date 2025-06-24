Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Выпускница столичной школы № 1514 получила максимальные 100 баллов за все экзамены ЕГЭ, которые сдавала по четырем предметам — русскому языку, профильной математике, информатике и физике. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Выдающегося результата достигла Надежда Я. Девушка суммарно набрала 400 баллов за четыре экзамена ЕГЭ.

Кроме того, в течение учебного года выпускница победила в шести профильных олимпиадах и принимала участие в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике.

Надежда поделилась, что планирует работать в сфере IT. Поступать будет в ВШЭ, МГУ или Бауманку.

Собянин поздравил выпускницу, ее преподавателей и родителей с таким результатом и выразил уверенность, что любой университет с радостью примет ее на обучение. Он отметил, что на данный момент Надежда — единственная выпускница в стране, которая набрала 400 баллов.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в гуманитарные вузы.