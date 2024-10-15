Сальдо пообещал отремонтировать все школы в Херсонской области до 2030 года

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поручил провести капитальный ремонт во всех региональных школах. Работы затронут и те учебные заведения, которые сейчас закрыты.

По его словам, подрядная организация из Белгородской области ремонтирует школу-интернат в Геническе. Часть средств на ремонт выделила Псковская область, курирующая город. Сальдо хочет добиться увеличения финансирования, чтобы обновить фасады и благоустроить пришкольные территории.

«Строители трудятся качественно и с душой, как для своих детей», — подчеркнул губернатор.

Он выразил уверенность, что благодаря этому проекту дети в регионе смогут учиться в современных образовательных пространствах.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что к 1 сентября в новых регионах восстановили 151 школу, вуз и колледж.