Идея обучать профессиям не сдавших ГИА девятиклассников выглядит неплохо на бумаге, но на базе школ она не сработает — для реализации необходимо создавать специализированные организации. Об этом 360.ru заявил учитель года — 2009, преподаватель физики Вадим Муранов.

«Инициатива хорошая, еще в советской школе девятиклассников обучали профессиям. Тем более что стране руки нужны. Как говорится, если не умеешь работать головой, научись работать руками. Это было бы неплохо», — сказал он.

Муранов отметил, что в за прошедшие 30 лет в стране уничтожили систему, которая называлась комбинатами. Поэтому теперь ее нужно создавать заново. По его мнению, идея окажется бессмысленной, если обучать детей профессиям поручат школам.

«Если развивать это, то будет неплохо. Даже не для тех, кто не сдал ГИА, а для всех девятиклассников. По-моему, девятый класс — то самое время, когда пора изучать профессии, но для этого нужно создавать отраслевые комбинаты, чтобы дети могли [заниматься этим] не в школах, а именно в отдельных структурах, которые начнут обучать какому-то ремеслу», — добавил учитель.

Преподаватель отметил, что современному молодому поколению зачастую не хватает именно прикладных рабочих навыков.

«Пусть он не сдаст ГИА, а будет что-то делать руками — плотник, столяр, электрик. Если девушка, то кондитер, швея… Затея была бы полезной при условии, что ее грамотно реализует. Думаю, сегодня девятиклассникам недостает практических навыков. Потому что смартфонами они владеют в совершенстве, а руками не могут от слова совсем», — заключил он.

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном профобучении не сдавших ГИА девятиклассников с выдачей документа о квалификации. Соответствующий проект разместили в электронной базе нижней палаты парламента.