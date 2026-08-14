Российским школьникам установили норматив времени на домашнее задание

Ученики вторых и третьих классов должны тратить на выполнение домашних заданий не более 1,5 часа в день, а старшеклассники могут заниматься до 3,5 часа. Об этом РИА «Новости» рассказал эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

Он пояснил, что утвержденные временные нормативы согласовали с Роспотребнадзором. Они различаются, так как учитывают психофизиологические особенности детей.

«Для учеников 2–3-х классов — не более 1,5 часа, 4–5-х классов — до двух часов, 6–8-х классов — до 2,5 часа, а для 9–11-х классов — до 3,5 часа в день. При этом отмечаем: предельные 3,5 часа — это крайняя граница, а не ориентир для ежедневной работы», — подчеркнул эксперт.

Ученики первых классов обучаются без домашних заданий. Это объясняется тем, что первый год в школе для детей является сложнейшим адаптационным периодом. Дополнительная нагрузка в это время будет лишней.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что домашние задания нужны для повтора пройденного материала. В ведомстве не планируют их отменять.