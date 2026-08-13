Кравцов напомнил о необходимости домашних заданий для школьников

Кравцов пообещал, что домашние задания для российских школьников не отменят

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России не собираются отменять домашние задания для школьников. Об этом руководитель ведомства сообщил на пленарном заседании работников образования и науки Татарстана.

По словам Кравцова, домашние задания нужны, чтобы повторить уже пройденный материал.

«Конечно, надо работу эту совершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем», — подчеркнул глава Минпросвещения.

Ранее стало известно, что к 1 сентября в каждой российской школе заработает комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса. Система оценки поведения возвращается в образовательные учреждения.