Российским школам установили лимит по объему проведения контрольных работ

Министерство просвещения России внесло изменения в федеральные программы начального, основного и среднего образования. Они вступят в силу 1 сентября 2025 года. Приказ об этом опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Для сокращения нагрузки на учеников определили максимальное количество контрольных и практических работ, в том числе всероссийских проверочных работ. Оно не будет превышать 10% от всего объема учебного времени.

Также в документе закрепили перечень проверяемых требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ. Сами программы синхронизировали с основным и единым государственными экзаменами — по каждому предмету привели перечень элементов содержания, проверяемых на ОГЭ и ЕГЭ.

В программы внесли поурочное планирование по учебным предметам, оставив школам право использовать часы резервных уроков по своему усмотрению. Также ввели изменения по предметам «История» и «Обществознание».