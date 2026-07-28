Приемная кампания на бюджетные места в вузах завершится 20 сентября

Российские вузы завершили прием заявлений абитуриентов, поступающих на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки.

В ведомстве подчеркнули, что подавляющее большинство абитуриентов подали заявки на поступление онлайн.

«Почти 1,3 миллиона человек (около 94% абитуриентов) подали 4,3 миллиона заявлений через „Госуслуги“. Из них 58 тысяч заявлений подали с помощью портала иностранные граждане, в том числе 19 тысяч — через приложение ruID», — заявили в ведомстве.

До 1 августа вузы продолжат принимать согласие на зачисление от льготников, победителей олимпиад и поступающих на целевое обучение, до 5 августа — от абитуриентов по основному конкурсу.

После этих дат и до издания приказов о зачислении начнутся дни тишины, когда абитуриенты уже не смогут отозвать заявление или подать согласие на зачисление.

«Завершение приемной кампании на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета — 29 августа, по программам магистратуры — 20 сентября», — подчеркнули в пресс-службе.

В этом учебном году вузы подготовили 620 481 бюджетное место, из которых 73% пришлось на региональные вузы. Самое большое количество бесплатных мест предоставили факультетам по инженерным специальностям, педагогическим и медицинским направлениям.

Министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что педагогические направления стали самыми популярными у поступающих в вузы. Он подчеркнул, что конкурс составил 14 заявлений на одно место.